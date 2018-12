Ucraina, Poroshenko firma la legge per annullare il trattato di amicizia con la Russia

Poroshenko, a settembre, aveva avallato la decisione del Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza di non rinnovare l'accordo. Mosca ha espresso rincrescimento per la decisione di Kiev, definendola un passo distruttivo.

Anche l'opposizione ucraina si è opposta a tale decisione, affermando che è contraria agli interessi nazionali e complica ulteriormente le relazioni con la Russia.

Il trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra Ucraina e Russia è stato firmato a Kiev il 31 maggio 1997, ed è entrato in vigore il primo aprile 1999. Il trattato ha validità di dieci anni e si rinnova automaticamente per altri dieci anni, se le parti non avanzano obiezioni. Questo trattato è un documento fondamentale per le relazioni tra i due paesi.