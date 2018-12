Corte Costituzionale della Moldavia sospende dall’incarico presidente Dodon

La Corte costituzionale della Moldavia ha sospeso Igor Dodon dalle sue funzioni di presidente del paese per poter approvare le leggi che non ha voluto sottoscrivere.

Secondo il presidente della corte, Mihai Poalelungi, le dimissioni temporanee sono giustificate poiché Dodon si rifiuta di "adempiere agli obblighi costituzionali" e a sottoscrivere le leggi approvate dal parlamento.

"Sulla base del 91° articolo della Costituzione, il presidente del parlamento firmerà le leggi indicate come presidente in carica", ha spiegato il capo della Corte costituzionale.

La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

© Sputnik . Rodion Proca Dodon descrive le minacce di impeachment come tentativo di usurpare il potere

La richiesta delle dimissioni temporanee di Dodon è stata inviata alla Corte costituzionale dal presidente del parlamento Andrian Candu e dal deputato democratico Sergiu Sirbu. Hanno indicato che il presidente si era rifiutato ripetutamente di firmare cinque leggi approvate dal parlamento. Stiamo parlando del trasferimento del territorio dell'ex stadio repubblicano per la costruzione di un nuovo edificio dell'ambasciata statunitense, la celebrazione della Giornata dell'Europa il 9 maggio, il nuovo codice sulla TV e la radio e due leggi sui carabinieri, che saranno subordinati non solo al capo dello stato, ma anche al governo.

Lo stesso Dodon ha dichiarato a Sputnik che "queste sono le ultime decisioni del parlamento uscente".

Secondo la Costituzione della Moldavia, il presidente può rimandare indietro in esame una volta sola una legge con la quale non è d'accordo. In caso di ripetuto rifiuto di firmare una legge riapprovata dal parlamento, anche se i deputati non hanno apportato alcuna modifica, il capo della repubblica può essere temporaneamente rimosso dal suo incarico.