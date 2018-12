Nuova Zelanda: trovato corpo figlia scomparsa di milionario britannico

In Nuova Zelanda è stato trovato il corpo di Grace Millan, la figlia di un milionario britannico scomparsa durante un viaggio. Lo riporta il Daily Mail con riferimento alla polizia.

Il suo corpo è stato trovato tra i cespugli di Auckland una settimana dopo la scomparsa. Il detective Scott Byrd ritiene che l'assassino abbia trasportato il corpo della ragazza in un'auto noleggiata, scoperta in seguito vicino alla città di Taupo.

Le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto di 26 anni e lo hanno accusato di omicidio. Secondo la polizia, l'uomo viveva nello stesso albergo di Millan. Il motivo e i dettagli del crimine sono in corso d'indagine.

In precedenza, i media hanno riferito che l'ultima volta la ragazza è stata vista con un satellite nell'hotel Auckland CityLife. Suo padre ha detto che lui e Grace si scrivevano e si chiamavano tutti i giorni e che inviava costantemente delle foto per poi improvvisamente scomparire. Il primo paese che Millan ha visitato è stato il Perù, e circa due settimane dopo si era recata in Nuova Zelanda.