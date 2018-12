Yandex svela le ricerche più popolari del 2018

Inoltre, gli utenti hanno spesso ricercato informazioni sull'incendio nel centro commerciale a Kemerovo.

Tra le persone che hanno attirato l'attenzione quest'anno figurano: il portiere della nazionale di calcio russa Igor Akinfeev, il combattente russo di arti marziali miste Khabib Nurmagomedov e il calciatore Artyom Dzyuba.

Gli smartphone sono diventati i più popolari nella categoria dei nuovi prodotti di Yandex, in particolare Huawei, Samsung e iPhone. Come notato in azienda, solo la nuova Lada Granta ha causato un interesse paragonabile tra i russi.

Tra i film più cercati ci sono i film Avengers: Infinity War e Deadpool 2, oltre a film su atleti e cartoni animati.

Nella categoria serie TV e show televisivi i più ricercati sono tutti di produzione russa.