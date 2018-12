Secondo il giornale, tra loro c'erano presumibilmente l'ambasciatore russo, il vice primo ministro, un cantante pop, un atleta di pesistica, un avvocato e un veterano dell'esercito sovietico. Secondo il giornale, i russi erano costantemente in contatto con i membri della famiglia Trump, i suoi amici e le persone a lui vicine.

Secondo il giornale, alcuni russi si sono offerti di aiutare Trump nella campagna e nello sviluppo della sua attività, altri si sono offerti di compromettere la sua avversaria nella campagna elettorale, Hillary Clinton. Inoltre, come scrive il giornale, ci sono state proposte per tenere un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo il quotidiano, molti considerano tale interazione attiva estremamente insolita.

L'inchiesta sulle "interferenze" imputate alla Russia nelle elezioni americane, così come i presunti legami di Donald Trump con la Federazione russa, confutati sia dalla Casa Bianca che dal Cremlino, è condotta dal procuratore speciale Robert Muller, così come in entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, le prove di ogni "interferenza" non sono mai state trovate, nonostante il fatto che "l'indagine" sia andata avanti per più di un anno.