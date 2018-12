Media: Cile non firmerà il Global Compact

Il governo cileno ha deciso di non firmare il Global Compact, accordo delle Nazioni Unite per l’immigrazione, riporta il quotidiano Tercera.

Secondo la pubblicazione, l'amministrazione del Presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha condotto un'analisi approfondita del testo dell'accordo e ha concluso che, tra le altre cose, gli "standard " del documento non sono compatibili con la politica d'immigrazione del Cile.

"La nostra posizione è chiara, sosteniamo che l'immigrazione non è un diritto dell'uomo, ma è diritto di un paese determinare le condizioni d'ingresso per i cittadini stranieri" ha detto il vice ministro degli Interni Rodrigo Ugilla in un'intervista con Mercurio.

Secondo Ubilla, il governo cileno non prenderà parte alla conferenza in Marocco sul Global Compact.