Prete che si vanta di vestiti firmati torna su Instagram

L'arciprete Vyacheslav Baskakov, che si vantava di vestiti, scarpe e borse di lussuose case di moda per abbigliamento, è riapparso su Instagram dopo aver rimosso la pagina precedente. Questo è stato notato dall'utente Pikabu sotto il nome di Eructo.

Si nota che il sacerdote pubblica immagini con il soprannome archpriesttver1 aggiungendo la cifra 1 al nome che usava prima. Ora ci sono sei foto sulla pagina, sull'ultima c'è una borsa Louis Vuitton.

Nel vecchio account, Baskakov ha scritto una spiegazione: "A causa del gran numero di segnalazioni, la pagina precedente è stata bloccata. Per favore approcciatevi alla mia vita e al mio lavoro in maniera più calma… Spero che questo account non venga cancellato. Tutto bene!!!".

Настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков.

Судя по фото, обожает Гуччи и Луи Виттон и не забывает хвастануть покупками в своём инстаграм pic.twitter.com/dRNjpsrQEk — Актуальная Россия (@RussiaActually) 7 декабря 2018 г.

Il 7 dicembre è stato riferito che il capo della Biblioteca scientifica diocesana di Tver, il presidente del comitato intitolato a Pobedonostsev Baskakov, ha pubblicato foto di Instagram di vestiti di marchi costosi, ad esempio, scarpe e borse Gucci, valigie e pantofole Louis Vuitton e altri. Gli utenti dei social network hanno duramente criticato il prete.