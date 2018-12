Francia, ministro esteri invita Trump a non intromettersi negli affari francesi

Commentando il tweet del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su come risolvere i disordini in Francia, il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha invitato il presidente americano a non intromettersi nelle questioni nazionali.

"Mi rivolgo a Donald Trump, pure il presidente francese lo dice: noi non partecipiamo ai dibattiti americani, quindi ci lasci occupare della vita della nostra nazione", ha detto il ministro al canale LCI.

Oggi Trump ha scritto su Twitter che la crisi politica in Francia potrebbe essere risolta abbandonando l'Accordo sul clima di Parigi e restituendo il denaro speso dai contribuenti.

L'Accordo sul clima di Parigi è il primo accordo globale sul clima. È stato firmato da 194 paesi nel dicembre 2015 e definisce un piano d'azione globale per frenare il riscaldamento globale. L'accordo non implica l'abbandono dei combustibili fossili e la limitazione delle emissioni di biossido di carbonio. Tuttavia, tutte le parti devono adottare misure per ridurre le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici. La Russia ha firmato l'accordo, ma non lo ha ancora ratificato.

Le proteste su larga scala gilet gialli, contro l'aumento dei prezzi della benzina, sono iniziate in Francia il 17 novembre.