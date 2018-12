La nuova Miss Mondo è la messicana Vanessa Ponce de Leon

Nella prima intervista dopo la vittoria, la Ponce ha detto che non riusciva ancora a credere al suo successo e ha affermato di amare il suo paese. "Spero di toccare più cuori possibile", ha aggiunto.

Tra le trenta finaliste c'era anche la modella russa Natalia Stroeva.

Vanessa Ponce de Leon, 26 anni, ha iniziato la carriera di modella nel 2014, vincendo il reality show Mexico's Next Top Model. È laureata in business internazionale, lavora in una scuola per i bambini delle tribù indigene e fa parte del consiglio di amministrazione di un centro di riabilitazione femminile. Dora lavorare con i disabili e incoraggia tutti a provare a impegnarsi nel volontariato almeno una volta nella vita.