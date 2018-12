Registrato il suono della superficie di Marte (VIDEO)

Un sismografo installato presso la stazione di ricerca ha registrato vibrazioni dei pannelli solari provocate dal vento. Inizialmente, i suoni non erano praticamente udibili dall'orecchio umano, per chiarezza gli specialisti hanno aumentato la frequenza di due ottave.

Inoltre, il vento è stato registrato da un altro strumento: il sensore di pressione dell'aria.

Presto, il sismografo verrà installato sulla superficie del Pianeta Rosso, e inizierà i suoi compiti: raccogliere informazioni sull'attività tettonica di Marte.

La missione InSight (Esplorazione degli interni con indagini sismiche, geodesia e trasporto di calore) il 26 novembre ha fatto un atterraggio morbido sulla superficie della pianura marziana Elysius. Si presume che la stazione funzionerà per poco più di un anno marziano, o 728 giorni terrestri. I dati ottenuti permetteranno di rispondere a domande sulla formazione dei pianeti terrestri nel sistema solare come Marte stesso, Mercurio, Venere e Terra, così come pianeti extrasolari.