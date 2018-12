Riga: arrestato russo ricercato a livello internazionale

Secondo lei, l'arresto è avvenuto fuori dall'ambasciata americana a Riga, dove Zolotarev si era recato per chiedere un visto per gli Stati Uniti.

"Finora, so poco di questo caso. Domani si svolgerà un processo fino a che non si comprenderà molto. Posso familiarizzare con i documenti davanti al tribunale. Poiché il detenuto è cittadino di un altro stato, non della Lettonia, la questione della sua estradizione può essere risolta in modo semplificato ", ha affermato Jansone.

Secondo lei, il detenuto è in uno stato di shock.

"È un vecchio, un pensionato, ha problemi di salute. È scioccato, ovviamente ", ha detto Jansone.

Secondo l'avvocato, una seduta del tribunale su una misura preventiva contro Zolotarev è prevista per il 9 dicembre. Il procuratore speciale chiederà la sua detenzione per 80 giorni.