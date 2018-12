Tsipras ha scritto un articolo sul suo viaggio a Mosca

Lo ha scritto il primo ministro greco Alexis Tsipras in un articolo sul suo viaggio in Russia. L'articolo "Grecia-Russia. Sulla strada del dialogo e della cooperazione", è stato pubblicato sul quotidiano "Efimerida ton syndacton" sabato, il giorno dopo la visita di Tsipras a Mosca.Il premier greco ricorda che questo è il suo terzo viaggio a Mosca in 3 anni, ma ora è andato nella capitale in un altro modo, prima la Grecia era sull'orlo del fallimento.

"Le relazioni greco-russe hanno una lunga tradizione. Quest'anno compiamo 190 anni di relazioni diplomatiche, che sono rimaste leali, nonostante gli eventi geopolitici, perché ci sono legami storici, spirituali e culturali tra i nostri popoli", scrive Tsipras.

Ora la Grecia si trova in una situazione diversa, è fuori dal rigoroso controllo dei creditori, ha completato un programma di aggiustamento fiscale, è tornata alla crescita. La Grecia è diventata centro di transito di energia nella regione, ha creato nuove opportunità per gli investimenti, ma cosa più importante, ha recuperato e ha rafforzato il suo ruolo geopolitico nella regione, si legge nell'articolo. "Allo stesso tempo, l'interesse della Russia in questa regione a livello diplomatico ed economico è grande", scrive Tsipras.

Secondo lui, la Grecia è pronta a dialogo e cooperazione nel contesto del rispetto reciproco.

"I tassi delle relazioni greco-russe sono alti e riguardano: gli investimenti russi nelle industrie strategiche dell'economia greca; l'aumento delle esportazioni greche, nonostante il regime di sanzioni; l'espansione della cooperazione nel campo dell'energia in nuove condizioni; il ruolo della Russia nella risoluzione del problema di Cipro; il dialogo sulle questioni regionali, la cooperazione e le alleanze in un periodo di turbolenze ad est del Mediterraneo, la promozione di relazioni europee e russe in un periodo irto di pericoli per la pace", si legge nell'articolo..