Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al congresso del partito Russia Unita, ha esortato a lavorare attivamente per capire come agire in un mondo in "potente trasformazione".

"Poche persone pensano a dove siamo, poche persone leggono recensioni analitiche. E io vi voglio dire, perché è importante, che il mondo in generale è in uno stato di trasformazione, una potente dinamica di trasformazione, e se non riusciamo a orientarci, non capiremo che dobbiamo fare e come, possiamo rimanere indietro per sempre", ha detto il leader russo.

Ha aggiunto che una situazione drammatica si sta sviluppando in tutto il mondo, e questo dovrebbe essere ricordato per lavorarci sopra. In precedenza, Putin ha firmato il decreto sulle modifiche alla strategia di governo della politica nazionale della Russia per un periodo che terminerà nel 2025.