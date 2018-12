I militari israeliani aprono il fuoco al confine libanese

I militari israeliani hanno aperto il fuoco in aria al confine con il Libano, riferisce l'Agenzia nazionale libanese NNA.

L'incidente è avvenuto vicino alla "linea blu" nella zona di Qurum Al-Sharqi, ad est dell'insediamento di Al-Jabal. Secondo i media, a causa della forte nebbia i militari israeliani hanno notato tardi la macchina esercito libanese, durante la pianificazione di pattugliamento lungo la linea di confine.

L'esercito israeliano dal 4 dicembre ha iniziato l'operazione "scudo del nord". Il suo obiettivo, come dicono i militari, è trovare e distruggere i tunnel, che il movimento Hezbollah usa per il dispiegamento di militanti sul territorio dello stato ebraico. Le forze armate libanesi e le forze delle Nazioni Unite hanno aumentato il numero di pattuglie lungo la "linea blu" per prevenire gli incidenti che possono portare ad un aumento della tensione nella zona di confine.