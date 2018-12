USA, suore rubano mezzo milione di dollari di donazioni e lo giocano al casinò

Alla fine di novembre, la direzione della St. Jacob Catholic School di Torrance, in California, ha denunciato due ex dipendenti dell'istituto per il furto "una notevole quantità di denaro", spesa per le loro esigenze personali.

Autrici del furto sono l'ex preside della scuola, sorella Margaret Kreuper, e dell'insegnante, sorella Lana Chang. Secondo i genitori degli allievi, le due suore avevano detto loro più di una volta che la scuola aveva bisogno finanziamenti.

Il furto è stato scoperto quando le autorità ecclesiastiche hanno controllato le spese della scuola, prima del pensionamento di sorella Kraper. Monsignor Michael Meyers ha rivelato che la donna era molto preoccupata della verifica e ha chiesto ai suoi subordinati di "correggere" i rendiconti finanziari. Il revisore dell'arcidiocesi ha rilevato imprecisioni nei dati, quindi si è rivolto ad un esperto finanziario indipendente. Così è stato trovato il conto, dal quale le due suore prelevano i fondi.

Dopo i controlli, la Kraper ha ammesso di aver rubato il denaro e di averlo speso soprattutto nei casinò. Tuttavia, i rappresentanti dell'arcidiocesi non hanno trascinato la storia in tribunale, perché l'Ordine delle Suore di San Giacomo, a cui appartenevano le due donne, accettò di compensare l'importo rubato da loro.

Questa decisione, tuttavia, non ha soddisfatto i genitori degli studenti, che hanno deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti. "Eravamo il loro bancomat, la gente lo sa e vuole giustizia. E le autorità ecclesiastiche vogliono restituire i soldi, ma non ottenere giustizia ", ha detto ai giornalisti Jack Alexander, uno dei genitori.