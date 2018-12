Universo, scoperto pianeta gigante simile ad una cometa

Un team di scienziati ha studiato cosa succede al pianeta sotto l'azione della radiazione del suo sole. Partendo dalle osservazioni di due passaggi del pianeta sul disco di una stella, rilevate dallo spettrografo Carmenes del telescopio di Calar Alto, in Spagna, si è scoperto che il pianeta è molto ventoso.

La radiazione della stella, infatti, fa' letteralmente esplodere il gas dal lato illuminato del pianeta, provocandone la fuga verso il lato in ombra ad una velocità di circa tre chilometri al secondo. L'elio, essendo un gas molto leggero che la gravità del pianeta non può interamente trattenere, dopo l'accelerazione a una tale velocità si espande nello spazio. Questa fuga di gas crea un pennacchio che fa assomigliare il pianeta ad una cometa. Ogni secondo HAT-P-11b perde 3*105 grammi di massa, cioè circa 300 chilogrammi.

Non è chiaro come un pianeta possa formarsi, perdendo continuamente massa. L'analogia con le comete non funziona: la cometa perdere massa per un breve periodo, quando si avvicina al Sole sotto l'influenza della gravità dei pianeti giganti, primo fra tutti Giove. Nel sistema HAT-P-11, non è stato ancora trovato un oggetto che possa cambiare radicalmente l'orbita del pianeta.