Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer è il nuovo presidente della CDU

"Sono stati espressi complessivamente 999 voti. Tutti validi: zero nulli e zero astenuti. La maggioranza necessaria è di 500 voti. Friedrich Merz ha ottenuto 482 voti, ovvero il 48,25% delle preferenze. Annegret Kramp-Karrenbauer ha ricevuto 517 voti e con il 51,75% è stata eletta nuovo capo della CDU", ha detto Daniel Gunther, presidente del congresso del partito.

L'elezione della Kramp-Karrenbauer si è svolta in due turni alla convention di Amburgo. Nel primo turno, il favorito non è stato in grado di raccogliere la maggioranza necessaria, ottenendo solo 450 voti. Nel suo discorso pre-elettorale, ha affermato che l'Europa e la Germania hanno bisogno di una forte Unione cristiano-democratica e ha ringraziato l'ex presidente del partito, la cancelliera Angela Merkel, per aver mantenuto la CDU "un grande partito popolare".

In precedenza, la Merkel ha annunciato che non si sarebbe candidata per la presidenza della CDU e alla cancelleria nel 2021.