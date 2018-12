Bosnia ed Erzegovina, arrestati quasi 4500 immigrati clandestini nel 2018

Dal primo gennaio, le forze dell’ordine della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina hanno arrestato 4426 immigranti, arrivati nel paese in modo illegale. Lo ha reso noto oggi il locale ministero dell’interno.

Il 90% degli immigrati clandestini, quasi tutti uomini, attraversano il territorio nazionale senza documenti.

"L'arresto degli immigrati clandestini va avanti in collaborazione con le amministrazioni locali e la popolazione", afferma la nota.

La Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina critica aspramente le autorità della Federazione di Bosnia ed Erzegovina per la mancanza di misure concrete per combattere l'immigrazione clandestina. La polizia arresta ogni settimana decine di clandestini, tuttavia la loro presenza è in continuo aumento.