Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha spiegato che il missile 9M729, che ha suscitato le accuse degli USA per la violazione del trattato sui missili e corto e medio raggio (INF), è stato testato secondo i termini dell'accordo.

"Alla fine hanno indicato un missile specifico, il 9M729, e hanno cominciato ad affermare che è stato testato tale giorno e in un determinato range proibito dall'accordo. I nostri dati su come sono stati effettuati questi test suggeriscono il contrario. È stato testato per la gamma consentita e alle condizioni previste dall'accordo", ha detto Lavrov.