Offerta di lavoro: fotografo-viaggiatore con uno stipendio di €7000 al mese

Una famiglia inglese ha annunciato l'assunzione di un fotografo professionista e viaggiatore che viaggerà con loro in paesi diversi per riprendere gli eventi della loro vita. L’offerta è stata pubblicata sull’agenzia Perfocal.

"Stiamo cercando una persona che possa viaggiare con noi in tutto il mondo e fotografarci in vari eventi. Potrebbe essere necessario assentarsi per più di tre mesi. Visiteremo paesi in Europa, America e Sud America, oltre che in Australia", hanno indicato i datori di lavoro nell'annuncio.

Hanno anche osservato che propongono questo lavoro per un anno e che per questo sono disposti a pagare 80.000 sterline. Nell'offerta di lavoro è specificato che il fotografo debba avere un esperienza di almeno di cinque anni.