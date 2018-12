"Vediamo come i nostri colleghi della NATO stanno seguendo un corso per contenere la Russia, aumentare l'attività militare vicino ai nostri confini, creare un'infrastruttura militare sul ‘fronte orientale', come sono soliti definirlo. Invece di usare la diplomazia, cercano accuse infondate che non contribuiscono al dialogo. Solo attraverso il dialogo è possibile comprendere le preoccupazioni reciproche", ha detto Lavrov a margine del summit.