USA diventano di nuovo grande potenza petrolifera

Gli USA in 75 anni hanno hanno esportato più petrolio di quanto ne hanno importato. Questo è avvenuto dal 26 novembre al 2 dicembre, scrive Bloomberg citando i dati dell’Energy Information Administration.

La differenza giornaliera tra esportazioni e importazioni di petrolio la scorsa settimana ha raggiunto i 211 barili. Questa situazione è stata osservata la prima volta nel 1949, durante l'amministrazione Truman.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky Russia accetta riduzione della produzione di petrolio nell'ambito dell'OPEC+

Allora gli USA esportavano liberamente il petrolio, come ora. Nel 1972 fu imposto un divieto all'esportazione di idrocarburi all'estero a causa dello scoppio della crisi energetica: i paesi OPEC (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) si rifiutarono di vendere carburante negli Stati Uniti, che sostenne Israele nella guerra del Kippur con l'Egitto. Un'eccezione in termini di esportazioni è stata fatta solo per il Canada e il Messico. Alla fine del 2015, il divieto è stato revocato.

Secondo il quotidiano, il picco delle importazioni nette di petrolio è stato nel 2005 pari a 12,5 milioni di barili al giorno.

"Stiamo diventando uan potenza energetica dominante nel mondo", ha detto all'agenzia l'analista Michael Lynch. Secondo lui, i cambiamenti non sono ancora sufficienti a provocare una "rivoluzione gigantesca", ma saranno sufficienti a far pensare l'OPEC durante i negoziati sulla riduzione della produzione.

I dati sulle statistiche sono venuti sullo sfondo dell'incontro di Vienna, dove i paesi partecipanti all'accordo OPEC + (tutti i membri dell'OPEC e altri 11 stati, tra cui la Russia) stanno cercando di concordare un'estensione dell'accordo. Secondo le sue condizioni, la produzione totale di petrolio dovrebbe essere ridotta per mantenere i prezzi mondiali ad un livello più alto. I negoziati del 6 dicembre si sono conclusi senza raggiungere alcun accordo.