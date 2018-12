Scoperta nuova causa della schizofrenia

Gli esperti hanno condotto uno studio con la partecipazione di 2602 danesi, a cui è stata diagnosticata la schizofrenia. In particolare, hanno analizzato la concentrazione di vitamina D in campioni di sangue prelevati da soggetti del test quando erano bambini.

Di conseguenza, i medici hanno concluso che la mancanza di questo elemento alla nascita aumenta del 44% il rischio di sviluppare disturbi mentali in età avanzata.

Secondo il neuroscienziato del Queensland Brain Institute in Australia e l'Università di Aarhus in Danimarca, John McGrath, i dati ti permetteranno di sperimentare integratori per le donne in gravidanza con carenza di vitamina D.