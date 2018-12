In Cina creditori emettono prestiti garantiti da foto intime

In Cina, sono iniziati i primi prestiti garantiti da foto intime. Se la ragazza non è in grado di rimborsare il prestito in tempo, lo strozzino pubblica una foto intima, riferisce South Metropolis Daily.

Tali prestiti vengono spesso presi dagli studenti. Le ragazze mandano le loro foto intime insieme al passaporto e ottengono un prestito, e se non riescono a pagarlo per tempo, le foto vengono inviate ai genitori delle stesse vengono pubblicate sul web.

Come nota il giornale, il tasso su tali prestiti è di circa il 30% a settimana e partono dai 500 fino ai 5000 yuan. Allo stesso tempo, il tasso ufficiale sui prestiti in Cina è del 24%.

La condivisione delle foto avviene sulle applicazioni di messaggistica. Tuttavia, gli strozzini senza scrupoli possono vendere le fotografie anche dopo che le ragazze pagano l'importo del prestito.