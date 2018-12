Il canale TV di Zvezda ha pubblicato un video dei voli dei comandanti sul Su-34 come parte dell'inizio di un nuovo anno scolastico.

Dal video è chiaro che i voli sono stati condotti in condizioni meteorologiche avverse e con bassa visibilità. Inoltre, sono stati effettuati atterraggi usando speciali strumentazioni.

Ai voli hanno preso parte i comandanti di formazioni aeree, reggimenti, squadroni, unità e altre unità di trasporto militare a lungo raggio, operativo-tattiche ed esercito.

Il Su-34 è progettato per distruggere bersagli terrestri e aerei nemici in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi condizione meteorologica. Il caccia è dotato di un radar radar avanzato e di un sistema di difesa.