Dipartimento di stato USA invita la Russia a sbarazzarsi dei missili 9M729

Washington ha esortato Mosca a sbarazzarsi dei missili 9M729 o di modificare gli stessi affinché le loro caratteristiche non violino le condizioni dell’Accordo sulla distruzione dei missili a medio e corto raggio. Lo ha dichiarato il vice segretario generale USA per il controllo degli armamenti e la sicurezza nazionale Andrea Thompson.

Il dipartimento afferma che i missili russi 9M729 hanno una gittata dai 500km ai 5500km, cosa vietata dall'Accordo sulla distruzione dei missili a medio e corto raggio (Trattato INF).

Thompson ha affermato che la Russia dovrà effettuare delle correzioni che possano poi essere controllate.

Mosca ha comunicato a Washington che i missili 9M729 non sono stati sviluppati e ne testati per una gittata vietata all'interno del trattato INF.

Il trattato INF

L'accordo sulla liquidazione dei missili a medio e corto raggio è un accordo firmato da URSS e USA nel 1987 che prevedeva la distruzione, da parte di entrambi i firmatari, del loro arsenale di missili balistici e missili da crociera basati a terra a medio (1000-5500km) e corto (dai 500 ai 1000km) raggio, e di non produrne, testarne e svilupparne altri in futuro.

Il 20 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ritirarsi dal trattato INF, dal momento che Mosca, a suo parere, non adempie ai suoi obblighi.

Mosca ha detto che avrebbe risposto specularmente se nuovi missili americani fossero stati schierati in Europa.

Il Cremlino ha ripetutamente sottolineato che Mosca ha diverse domande nei confronti di Washington sull'attuazione del trattato da parte degli stessi americani. In particolare, la Russia indica che gli Stati Uniti stanno schierando a terra in una base militare in Romania, così come in Polonia, installazioni in grado di lanciare missili da crociera tipo Tomahawk, vietati dall'accordo. Inoltre, gli Stati Uniti stanno sviluppando droni d'attacco e finanziano la ricerca sulla creazione di missili da crociera basati a terra.