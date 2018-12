Dopo un incidente un cammello cammina cinque ore sulla taiga di Irkutsk

Un vagone che trasportava cammelli da circo ha fatto un incidente stradale nella regione di Irkutsk. L'autista ha sbagliato direzione lungo la strada per Tulun ed è andato a finire in un fosso.

Il cammello di nome Serezha è morto, riferisce il canale televisivo Mir 24.

Nel camion c'era un altro cammello, Slavik, che non si è fatto male. Il circo della città di Sochi, si stava dirigendo a Zheleznogorsk-Ilimsky per esibirsi. Ma alle 11 di sera su una strada scivolosa il mezzo si è capovolto.

L'operazione di salvataggio è durata otto ore. Serezha è morto sul posto. I vigili del fuoco hanno aiutato Slavik a uscire dalla cabina, non sono riusciti a trovare i veicoli per il trasporto del cammello e la "carovana" è stata guidata da un vigile del fuoco nel paese più vicino, Educhank. Nel deserto il cammello ha camminato 20 chilometri in cinque ore a meno 40 gradi. Ora l'animale è stato inserito in una delle calde stalle dei vigili del fuoco. Mangia con appetito e accetta ospiti: un bambino locale. Per i locali l'animale è stravagante, nel villaggio è diventato un fenomeno.