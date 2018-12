Stagista di Google sbaglia lancio della pubblicità: un errore da 10 milioni di dollari

Uno stagista dell'azienda americana Google per sbaglio ha cliccato il tasto sbagliato e ha postato su internet un rettangolo giallo di prova per una pubblicità, lo ha messo on-line con un prezzo 10 volte superiore alla norma, riferisce il quotidiano Financial Times.

Secondo il giornale, la società insegna agli stagisti ad usare un sistema elettronico per la pubblicità, tuttavia, uno degli studenti ha premuto il tasto sbagliato e ha postato in rete un rettangolo giallo di prova per una pubblicità. È stato riferito che la pubblicità è emersa su molti siti e app negli Stati Uniti e in Australia per 45 minuti.

È stato rilevato che, oltre alle pubblicità online, lo stagista lo ha anche piazzato su aste online, dove ha fissato il prezzo per la pubblicità a 25 dollari per ogni mille visualizzazioni degli annunci, 10 volte il valore normale.

"L'esercizio del training per il posizionamento della pubblicità ha portato ad un errore che è costato caro da pubblicare per 45 minuti sui siti" scrive il giornale.