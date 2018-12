Il Venezuela dal 2019 venderà il petrolio solo in valuta petro, dice Maduro

Il Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato giovedì che dal prossimo anno tutta la produzione petrolifera del paese sarà in vendita solo con la criptovaluta petro.

"Informo che nel 2019 tutta la produzione petrolifera del Venezuela sarà venduta solo in petro in maniera progressiva, è già disponibile il calendario", ha detto Maduro in un video pubblicato su Twitter. Maduro si trova a Mosca, dove ha avuto colloqui e ha firmato una serie di documenti.

La valuta è stata rilasciata in circolazione dal 20 febbraio. Il Venezuela è diventato il primo paese con la propria criptovaluta, che è sostenuta dalle riserve petrolifere. Originariamente Maduro ha definito il costo di un petro con il prezzo di un barile di petrolio venezuelano, ovvero 60 dollari, che ammonta ora a 9 mila bolivar al tasso di cambio ufficiale.