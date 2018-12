Premier francese: l'8 dicembre saranno mobilitate forze di polizia extra

Le autorità francesi hanno dato disposizione di mobilitare ulteriori forze di custodia cautelare sabato, 8 dicembre, perché sono in programma le prossime proteste di massa dei "gilet gialli" in tutto il paese. Lo ha detto il primo ministro Edouard Philippe parlando nel corso di un'audizione in Senato.

"Per le minacce il governo mobilita ulteriori forze che si aggiungono ai 65mila dipendenti dei servizi di sicurezza, che sono stati coinvolti in tutta la Francia", ha dichiarato.

In Francia dalla metà di novembre si svolgono le proteste di massa del movimento "gilet gialli", contro l'aumento dei prezzi del carburante, aumento delle tasse e del costo elevato della vita. Durante gli ultimi scontri del primo dicembre, sono state arrestate 412 persone (378 sono in custodia), sono rimaste ferite non meno di 130 persone, a Parigi ci sono stati danni per 3-4 milioni di euro.