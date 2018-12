Il Lussemburgo diventerà il primo paese con trasporto pubblico gratuito

Le autorità del Lussemburgo hanno deciso dalla prossima estate di annullare il pagamento per il trasporto pubblico di autobus, tram e treni, scrive The Guardian. Di conseguenza, il ducato diventerà il primo paese al mondo con trasporto pubblico gratuito.

La capitale del Lussemburgo ospita circa 110 000 persone e la popolazione del ducato ne conta oltre 600 000. Inoltre, circa 200.000 persone ogni giorno arrivano da Francia, Belgio e Germania per lavorare. Per questo il piccolo stato europeo si trova ad affrontare il problema degli ingorghi sulle strade.

Rieletto per un nuovo mandato, il premier del Lussemburgo Xavier Bettel ha promesso di dare priorità all'ambiente e risolvere il problema della congestione stradale.

Da quest'estate in Lussemburgo verrà abolita la tassa per il trasporto pubblico per le persone di età inferiore ai 20 anni. Il governo non ha deciso ancora se il viaggio gratuito sarà in prima o seconda classe nei treni.