Pyongyang rafforza base militare nel nord e costruisce nuova struttura per esercito – CNN

Le autorità nordcoreane stanno lavorando per rafforzare ed espandere la base militare situata nel nord del Paese, dove si trovano missili a lungo raggio e stanno costruendo un'altra struttura militare. Lo ha segnalato la CNN.

Secondo quanto riferito, tutto è confermato dalle immagini satellitari fornite al canale televisivo dagli esperti del Middlebury Institute della città di Monterey. Come si può vedere sulla mappa pubblicata dal canale televisivo, la base già esistente in questione si trova vicino al confine tra le due province settentrionali di Chagang e Ryanggang, situate vicino alla Cina. Il canale televisivo afferma che a 11 chilometri da questa base, "da tempo nota all'intelligence americana", i nordcoreani stanno costruendo una nuova struttura mai stata segnalata in precedenza.

"Le immagini satellitari mostrano che la base è ancora attiva. Inoltre nell'ultimo periodo le autorità nordcoreane hanno ampliato in modo significativo un'infrastruttura vicina, che sembra essere un'altra base missilistica", ritengono gli esperti del Middlebury Institute.

Secondo la CNN, al momento gli analisti non sono sicuri se la nuova struttura sarà utilizzata in modo indipendente o farà parte della base già esistente.

Si osserva che nella nuova struttura, in particolare alle immagini del 12 novembre, si notano caserme e un centro di comando. Presumibilmente in questa regione vengono costruiti attivamente nuovi tunnel sotterranei, vengono costruiti bunker e magazzini, dove probabilmente possono essere nascosti e immagazzinati i missili balistici.

Tuttavia la CNN afferma anche che la costruzione ex novo o l'espansione della base non costituisce una violazione degli obblighi precedentemente assunti da Pyongyang.