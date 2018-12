“Nell'Artico cresce il rischio di conflitti per le azioni della NATO”

La presenza militare della NATO nell'Artico crescerà nel prossimo futuro, aumentando il rischio di conflitti in questa regione, prevede l'ammiraglio Nikolay Evmenov, comandante della Flotta del Nord della Russia.

"Nel prossimo futuro dovremmo aspettarci un ulteriore rafforzamento della presenza militare delle forze combinate della NATO nella regione artica, conseguentemente la crescita di un potenziale conflitto", ha affermato all'8° forum internazionale "L'Artico: il presente e il futuro".

Secondo le informazioni dell'ammiraglio, la portata delle esercitazioni e delle operazioni di ricognizione e della NATO in Norvegia e nel Mare di Norvegia sta crescendo. In particolare di recente la nave da ricognizione Marjata e la nave da ricognizione idro-acustica Eger della Marina norvegese hanno iniziato a lavorare attivamente in prossimità dei confini russi nell'Artico, mentre gli aerei-spia Poseidon della Marina degli Stati Uniti decollano dalle basi norvegesi.

"Quest'anno per la prima volta i droni di ricognizione Global Hawk dell'aviazione americana della base aerea italiana di Sigonella e gli aerei da ricognizione strategica Sentinel delle forze aeree britanniche sono stati coinvolti nelle attività d'intelligence nel Mare di Barents", ha osservato Evmenov.

Non è una coincidenza, ha osservato l'ammiraglio, che le più grandi esercitazioni della NATO di quest'anno Trident Juncture-2018 si siano svolte nell'Artico, in Norvegia.

Il potenziale di combattimento delle truppe norvegesi sta crescendo, ha dichiarato il comandante della Flotta del Nord. Secondo Evmenov, la Norvegia e gli Stati Uniti hanno accettato di ampliare il contingente dei marines in Norvegia, raddoppiando il numero da 350 a 700 soldati. Inoltre è stato deciso di dislocare gli aerei americani Poseidon presso la base aerea militare norvegese Andøy.