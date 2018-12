Passeggero multato da operatore telefonico per non aver attivato la modalità aereo

L'uomo ha raccontato che diverse settimane dopo il volo effettuato con la compagnia aerea Aer Lingus, il suo operatore telefonico AT & T gli ha inviato la multa.

I rappresentanti di AT & T hanno riferito che il suo telefono era collegato all'antenna dell'aeromobile, quindi era al di fuori del campo del roaming internazionale illimitato. Secondo i rappresentanti della società, può accadere non solo con i passeggeri degli aerei, ma anche con chi si trova a bordo di navi in mare aperto.

Secondo il pilota della compagnia aerea, dispositivi come smartphone e tablet possono disturbare gli strumenti nella cabina di guida, anche se non vengono utilizzati in assenza della modalità aereo.