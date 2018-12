Il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare dovrebbe venire approvato ufficialmente alla conferenza intergovernativa nella città marocchina di Marrakesh tra il 10 e 11 dicembre.

Commissione europea invita tutti paesi dell'UE a firmare il patto sulla migrazione ONU

Il governo bulgaro ha annunciato che non parteciperà al patto sulla migrazione dell'ONU.

"In questa fase, il governo bulgaro crede che la decisione di non aderire al Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare dell'ONU, protegga al meglio gli interessi del Paese e dei suoi cittadini", si legge nella nota del governo.

In precedenza, ad aderire al patto avevano rinunciato anche gli USA e alcuni paesi europei — Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia.