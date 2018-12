Generale spiega come la Russia risponde alla crescente presenza NATO sui suoi confini

La Russia sta costruendo elementi per la difesa missilistica, in risposta alla crescente presenza delle truppe della NATO nei pressi dei confini nazionali. Lo ha dichiarato oggi il comandante dello stato maggiore delle forze armate russe, il generale Valery Gerasimov.

"In risposta alla crescente minaccia per la Russia della presenza militare della NATO vicino i confini nazionali, si stanno costruendo elementi di difesa missilistica, aeroporti avanzati e un sistema di stoccaggio preventivo di armi e munizioni. Inoltre si sta migliorando la logistica del traffico militare transfrontaliero. In queste condizioni, stiamo adottando tutte le misure di risposta necessarie a garantire la sicurezza militare della nazione", ha detto Gerasimov.