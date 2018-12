Proteste in Francia: governo potrebbe cambiare posizione sulla tassa patrimoniale

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha recentemente imposto una moratoria sull'aumento programmato delle tasse sui carburanti per sei mesi dopo le settimane delle violenti proteste dei cosìdetti "gilet gialli" tenutesi in tutto il Paese.

Secondo un portavoce del Governo, il governo francese potrebbe riprendere in considerazione il cambiamento di alcuni aspetti dell'imposta sul patrimonio nel caso in cui dovesse ritenere che la riduzione dell'imposta stessa e quella sulle transazioni immobiliari non funzionasse.

"Se la misura che intraprendiamo, che costa denaro pubblico, risultasse non funzionante, non andasse bene, non siamo stupidi — la cambiaremmo", ha detto il portavoce, Benjamin Griveaux.

In precedenza, il primo ministro francese Edouard Philippe aveva deciso di imporre una moratoria sull'introduzione delle tre misure fiscali, tra cui le tasse sui carburanti, di fronte alle proteste dei gilet gialli.

Proteste in Francia

Dal 17 novembre si tengono in Francia le proteste dei "gilet gialli", che prende il nome dall'attributo obbligatorio dei piloti francesi, un giubbotto giallo riflettente la luce.

Alla fine del 2017, il governo francese ha approvato la decisione di aumentare l'imposta diretta sul gasolio, che è il tipo di carburante più popolare nel paese. I prezzi del gasolio in Francia sono aumentati del 23 per cento circa dall'inizio dell'anno, mentre i prezzi della benzina sono aumentati del 15 per cento. I prezzi sono destinati ad aumentare ulteriormente a gennaio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato, commentando le proteste, che le autorità del paese non rivedranno la loro decisione sull'aumento del prezzo del carburante.