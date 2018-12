In Europa si aspettano l'adesione della Macedonia alla NATO nel 2020

La Macedonia può diventare un membro a pieno titolo della NATO in non meno di 18 mesi, anche gli altri paesi dei Balcani occidentali sono a favore dell'Alleanza.

Lo ha detto il vice assistente del segretario per gli Affari europei ed eurasiatici Matthew Palmer.

"Non vedo alcun motivo per cui la Macedonia tra 18 mesi non debba diventare membro della NATO dopo l'attuazione di questo accordo. Questo accordo aprirà alla Macedonia il percorso verso l'Unione Europea. Spero che i negoziati per la sua adesione all'UE cominceranno a giugno del 2019, poi, ci aspettiamo, inizieranno quelli con l'Albania" ha detto il diplomatico americano al canale Federalna.