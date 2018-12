Economia italiana: un miliardo di perdite all'anno senza ponte a Genova

Questa valutazione è stata presentata martedì dall'associazione locale di Confindustria Genova, l'ufficio regionale dell'Associazione nazionale degli industriali.

Secondo le stime contenute nello studio "conseguenze economiche del crollo del ponte Morandi", pubblicato sul sito web dell'organizzazione, l'economia di tutta la regione perde 980 milioni di euro, e tale danno continuerà fino a quando non costruiranno una nuova infrastruttura di trasporto.

Il governo ha approvato un decreto speciale che disciplina la procedura dei lavori di ricostruzione. In assenza di una importante arteria non solo a Genova, ma in tutta la regione, si è verificata una situazione difficile per il trasporto. Nonostante questo, i tempi di analisi per i lavori di ciò che rimane del ponte, sono rimandati come l'inizio della costruzione del nuovo. In precedenza le autorità hanno promesso di ricostruire il ponte alla fine del prossimo anno, tuttavia, secondo gli esperti, ciò avverrà non prima del 2020.