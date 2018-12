Allarme bomba: nove stazioni ferroviarie di Mosca vengono controllate

"Costantemente i cani controllano nove stazioni ferroviarie della capitale: Kievsky, Belorussky, Leningradsky, Kazansky, Yaroslavsky, Rijsky, Savelovsky, Paveletsky, Kursky" è stato riferito.

Secondo la fonte, non si svolge l'evacuazione al momento nelle stazioni. "Il controllo non intralcia il transito dei treni" è stato riferito.

Il 28 novembre a Mosca sono stati evacuati 15 centri commerciali e la stazione ferroviaria. I messaggi anonimi sono cominciati ad arrivare uno dopo l'altro intorno alle 11: 30, tutte le minacce erano false.

In precedenza, l'ondata di falsi allarmi si è svolta in Russia da settembre a dicembre 2017. Gli attacchi di terrorismo telefonico sono stati quasi 4 mila, sono state evacuate più di 2,6 milioni di persone in diverse città della Russia.