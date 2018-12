Lo scienziato cinese che ha creato le prime bambine al mondo con dna alterato è scomparso

Lo scrive il quotidiano South China Morning Post.

Il dottore la scorsa settimana ha scioccato il pubblico mondiale con la dichiarazione della nascita delle bambine, il cui dna è stato modificato in modo che il loro organismo fosse in grado di resistere all'infezione da HIV. Ha subito critiche da parte di colleghi scienziati, e da parte delle autorità. Il Comitato statale della Cina per la salute e la procreazione programmata ha già avviato un'indagine.

"Lo scienziato ha fatto una presentazione la scorsa settimana a Hong Kong. Dopo questa conferenza, la sua attuale posizione è sconosciuta", scrive il quotidiano.

In precedenza, i media hanno scritto che He Jiankui è stato arrestato. Inoltre, è stato anche riferito che il rettore dell'Università meridionale della scienza e della tecnologia, dove lo scienziato ha lavorato in precedenza, lo ha rimandato a Shenzhen. Tuttavia, l'istituto non ha confermato queste informazioni.

"Attualmente le informazioni, eccezion fatta per quelle ufficiali, non sono credibili" ha detto al giornale un rappresentante ufficiale dell'Università.