Un fotografo ha scoperto un rarissimo cervo bianco

"Stavo camminando in montagna, cercando di trovare un bellissimo paesaggio per le mie foto di viaggio, quando all'improvviso, dal nulla, è apparsa una meravigliosa creatura. Era un cerbiatto appena nato, si è avvicinato e ci siamo guardati dritto negli occhi. Pochi minuti dopo, dagli alberi è uscita sua madre. Ancora qualche minuto il giovane cervo mi ha camminato intorno, e poi è andato da sua madre, è stato un momento magico e favoloso!" ha scritto il fotografo sulla sua pagina Instagram.

Le renne bianche per un'insolita mutazione genetica che rimuove il pigmento, si confondono con i paesaggi innevati. A differenza dei cervi albini, hanno la pigmentazione scura negli occhi e nelle corna. Non è la prima volta che il fotografo norvegese ha la fortuna di incontrare un animale raro personalmente. In precedenza, è stato in grado di fotografare una lince e un lupo.