Gilet gialli respingono la proposta sulle misure del premier francese

I rappresentanti del movimento non sono soddisfatti della proposta di martedì del premier francese Edouard Philippe per la moratoria sull'aumento dei prezzi del carburante.

Lo ha detto in onda sul canale BFMTV Benjamin Cauchy, che molti media accreditano come uno dei rappresentanti ufficiali del movimento.

In precedenza, il primo ministro francese ha annunciato l'introduzione di una moratoria di sei mesi sull'aumento delle tasse sui carburanti. Nell'ambito delle misure imposte moratoria, vengono colpiti, in particolare, l'aumento dei prezzi del carburante, le tasse sulla benzina e sul gasolio. Il cambiamento dell'imposta sui carburanti dal primo gennaio 2019 ha provocato un'ondata di grandi proteste del movimento "gilet gialli", diffuso nell'intero paese.

"Non è quello che vogliamo. Noi non vogliamo una moratoria, ma la cancellazione della crescita della tassa sul carburante" ha detto di Cauchy in diretta su canale BFMTV,

sottolineando che, una misura simile adottata in precedenza è una "beffa ai francesi".