Sondaggio: molti europei considerano ebrei come strumento in mano di Israele

Un recente sondaggio condotto dalla CNN ha chiaramente messo in evidenza che oltre un terzo degli europei sa poco o nulla dell'olocausto. Sputnik ha discusso della questione della consapevolezza della Shoah e del modo in cui gli ebrei vengono visti in tutto il mondo con diversi analisti politici.

Yad Vashem, il World Holocaust Remembrance Center, ha detto a Sputnik che è "profondamente turbato" dalla mancanza di consapevolezza dell'Olocausto e dallo stato di antisemitismo in Europa "trovato nel recente sondaggio della CNN.

Come sostiene il centro l'indagine mette in evidenza il preoccupante fatto che molti "riti antisemitici ostinati e trincerati persistono nella civiltà europea, 75 anni dopo la fine dell'Olocausto. Pur ammettendo che l'antisemitismo non conduce necessariamente al genocidio, i rappresentanti di Yad Vashem hanno notato che "l'antisemitismo era centrale nella visione del mondo dei nazisti e la base della loro Soluzione finale per eliminare gli ebrei e la loro cultura dalla faccia della terra.

I risultati dell'indagine dimostrano che è necessario intensificare gli sforzi per quanto riguarda l'educazione e la consapevolezza dell'olocausto, "che è essenziale per qualsiasi tentativo di contrastare l'antisemitismo".

Il centro Yad Vashem resta determinato a promuovere le conoscenze necessarie e fornire mezzi per insegnare al pubblico l'Olocausto e le sue pericolose implicazioni.

"Abbiamo creato numerosi strumenti per promuovere i nostri sforzi educativi, al fine di garantire una più profonda comprensione dell'olocausto e dell'antisemitismo", ha proclamato il presidente di Yad Vashem, Avner Shalev.

Più recentemente, Yad Vashem ha creato un corso online dal titolo Antisemitismo — Dalle origini al presente, che è stato introdotto meno di un anno fa sulla piattaforma di e-education del Regno Unito FutureLearn. Più di 10.000 persone da tutto il mondo hanno già aderito al corso "illuminante e avvincente", ha osservato l'organizzazione.

Anche se l'educazione all'olocausto svolge un ruolo indispensabile nella lotta contro l'antisemitismo, deve anche essere "accresciuta da un'efficace legislazione e applicazione delle leggi", ha inoltre osservato. Yad Vashem crede che aumentando la consapevolezza pubblica sulla Shoah, non come un capitolo chiuso nella storia umana ma come un argomento rilevante per il nostro tempo moderno, le nazioni europee e altrove saranno "meglio equipaggiate" e motivate a combattere il razzismo e l'antisemitismo ", ha osservato l'organizzazione.

'Non sorprendente, ma allarmante'

Il dott. Jean-Yves Camus, direttore dell'Osservatorio di politica radicale presso la Fondazione Jean Jaurès di Parigi, sostiene il punto di vista del centro di Yad Vashem, affermando che i risultati del sondaggio sono "non sono sorprendenti ma allarmanti".

"Il pericolo è che quando c'è ignoranza si può ricominciare da capo", ha osservato, aggiungendo che molti vedono l'Olocausto come una cosa del passato, ma "l'Olocausto è qualcosa di preoccupante per ogni europeo", in quanto l'Olocausto sorprendentemente, è avvenuto nel "continente più civilizzato del mondo": l'Europa.

"È un peso nella mente della maggior parte degli europei. Molte persone in Europa credono che gli ebrei siano uno strumento dello stato di Israele ", ha osservato Camus affermando che sia gli estremisti di destra che di sinistra considerano gli ebrei come una quinta colonna, agenti israeliani con la cittadinanza dei paesi in cui vivono.

"Lo stereotipo secondo cui gli ebrei hanno potere sull'economia, con la maggior parte di loro che sono banchieri o commercianti finanziari e così via […] è qualcosa che è sempre stato usato contro gli ebrei" come arma politica".

"Educazione e azione dalla leadership politica sono fortemente necessarie"

Il rabbino Abraham Cooper, direttore del Global Social Action Agenda presso il Simon Wiesenthal Center, una delle principali organizzazioni ebraiche per i diritti umani, è sicuro che "dovrebbero esserci meno discorsi e più azione" riguardo alla consapevolezza dell'Olocausto. "Molti giovani europei non sanno cosa sia accaduto sul loro territorio", ha osservato aggiungendo che "l'istruzione e l'azione specifica da parte della leadership politica e dei media" sono priorità assolute.

"I media in Europa hanno demonizzato Israele. Il modo migliore per sconfiggere gli stereotipi è creare opportunità per educare. La cosa più importante è esporre i giovani agli altri ebrei nelle loro comunità ", ha sottolineato.

Secondo il recente sondaggio della CNN, mentre molti hanno ammesso che l'Olocausto è un importante problema storico da ricordare, alcuni hanno suggerito che il massacro viene usato dagli ebrei per portare avanti i propri obiettivi. Più di un quarto degli europei intervistati ritiene che gli ebrei abbiano troppa influenza negli affari e nelle finanze. Quasi uno su quattro ha detto che gli ebrei hanno troppa influenza nei conflitti e nelle guerre in tutto il mondo.

Nel frattempo, un terzo degli europei intervistati ha dichiarato di conoscere poco o nulla dell'olocausto, l'omicidio di massa di circa 6 milioni di ebrei nei territori controllati dal regime nazista di Adolf Hitler negli anni '30 e '40.