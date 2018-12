Trovato territorio di Doggerland sul fondale del Mar Nero

Secondo Live Science, questo è il primo tentativo di dimostrare l'esistenza di un paese antico e prospero utilizzando l'analisi di laboratorio dei nuclei di sedimento. Doggerland è un nome in codice dato dall'archeologo Bryony Coles.

Così chiamò ha chiamato la terraferma che nell'antichità collegava i territori della Gran Bretagna moderna e dei Paesi Bassi. Si crede che ci fosse una fiorente fauna e flora, e il territorio stesso fosse abitato da esseri umani.

Circa 8000 anni fa, a seguito dello scioglimento dei ghiacciai, iniziò un graduale innalzamento del livello del mare, che tagliò l'accesso alla terraferma della Gran Bretagna. Si ritiene che Doggerland alla fine sia finita sott'acqua circa 4000 anni fa.

Campioni di sedimenti del fondale sono stati raccolti a circa 72 chilometri dalla costa su un'area di circa 85 chilometri quadrati. E' stata trovata torba. Secondo gli scienziati, questo indica che in tempi antichi, sul sito del fondo marino c'era terra asciutta.

Sono stati trovati anche fossili microscopici, in particolare carbone di legna. I ricercatori non escludono che si tratti di incendi provocati da persone. Inoltre sono stati trovati diversi frammenti di strumenti in pietra, un teschio umano e un osso di bisonte lavorato con un motivo scolpito su di esso.

Un nuovo studio determinerà il panorama delle aree allagate. Ad esempio, secondo il livello di contenuto di torba nei sedimenti di fondo, gli scienziati possono ora determinare si trovavano i letti dei fiumi.