Israele inizia nuova operazione militare

L'esercito israeliano ha riferito l'inizio di un'operazione per distruggere i tunnel sotterranei costruiti dal partito sciita libanese Hezbollah vicino ai suoi confini. È stato riferito da Reuters martedì 4 dicembre.

Secondo un portavoce dell'esercito, Jonathan Konrikus, sono stati trovati tunnel che attraversano il confine del paese nel nord. Ha notato che l'operazione interesserà solo le strutture situate in Israele e che i militari non attraverseranno il confine.

Il 3 dicembre, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha incontrato il segretario di stato americano Mike Pompeo. Come una fonte militare ha detto all'agenzia, in una conversazione il primo ministro ha informato la parte americana dell'operazione prevista. La distruzione delle gallerie dovrebbe iniziare tra alcune settimane.

I militari hanno notato che i tunnel sono ancora inutilizzabili. Tuttavia, secondo loro, rappresentano una "minaccia imminente" per gli israeliani e costituiscono anche una "flagrante violazione della sovranità del paese".

Secondo Reuters, l'ultima volta le ostilità tra Israele e Libano sono scoppiate nel 2006. Negli ultimi mesi, le tensioni tra i paesi sono aumentate. A settembre, Netanyahu, parlando all'ONU, ha parlato di tre luoghi in Libano, dove, secondo lui, Hezbollah sta trasformando proiettili convenzionali in missili ad alta precisione. Quindi ha avvertito che lo stato ebraico non intende consentirlo.

Il 20 settembre, il leader del partito sciita, Hassan Nasrallah, ha affermato che Israele non può privare Hezbollah dell'accesso alle armi che sarebbero state utilizzate per distruggerli. Secondo lui, l'equilibrio delle forze libanesi e israeliane è cambiato.