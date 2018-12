Astronomi NASA scoprono riserve di acqua “aliena” su una luna di Saturno

"Il rapporto tra le parti di deuterio e idrogeno in acqua su questo satellite di Saturno si è rivelato molto alto, nulla di simile si trova su altri pianeti, il che suggerisce che tutte le sue riserve idriche sono" nate "sulle frange più lontane e fredde del Sistema Solare, o addirittura ai suoi confini ", ha detto Roger Clark del Planetology Institute di Tucson (USA).

La questione dell'origine dell'acqua e della materia organica sulla Terra e su altri pianeti del sistema solare oggi rimane una delle questioni più controverse dell'astronomia. La maggior parte dei planetologi ritiene che tutta la materia organica e l'umidità presenti nel sistema solare oggi fossero contenute nei bordi degli anelli di gas e polvere, all'interno del quale sono nati i suoi pianeti.

Successivamente, queste sono state distribuite in tutti i suoi mondi. Di conseguenza, come credevano i ricercatori, la composizione isotopica e le proprietà dell'acque dovrebbero essere approssimativamente uguali su tutti i mondi della nostra famiglia. Quando gli astronomi hanno misurato per la prima volta questo parametro per la Terra, per Marte e pianeti più distanti, sono stati sorpresi nel constatare che non era così. Contrariamente alle previsioni della teoria, nella nostra acqua c'è troppo deuterio, idrogeno "pesante".

Inoltre, le osservazioni di Vesta e di altri antichi corpi celesti hanno dimostrato che l'acqua potrebbe essere stata presente sulla Terra quasi immediatamente dopo la sua nascita, il che è impossibile nel quadro di questa teoria generalmente accettata. La sua fonte, come teorici teorici planetari più tardi hanno scoperto, potrebbe essere stato il mezzo interstellare, che, secondo i loro calcoli, rappresenta circa la metà dell'acqua del sistema solare.

Clark e i suoi colleghi hanno trovato la prima conferma "pratica" di questa teoria, studiando i dati raccolti dalla sonda Cassini nell'ultima fase della sua vita, quando la stazione interplanetaria della NASA ha iniziato a volare attraverso gli anelli di Saturno.

Al loro interno, come notano gli scienziati, non ci sono solo particelle di ghiaccio e polvere, ma anche due satelliti piuttosto grandi del pianeta gigante, le lune Febe e Giapeto. La loro materia viene gradualmente "staccata" dagli anelli di Saturno e riempie le loro riserve di umidità e altre forme di materia.

Per questo motivo, gli scienziati sono da tempo interessati alla composizione isotopica e chimica delle lune stesse e degli anelli che generano. Fino a poco tempo fa, non erano in grado di misurare con precisione queste caratteristiche e solo all'inizio dell'anno scorso hanno avuto un'opportunità del genere.

In passato, come osservato dai planetologi, sono state già misurate le quantità di deuterio nel ghiaccio degli altri satelliti di Saturno e non hanno riscontrato alcuna discrepanza seria con quella per la Terra. Il numero di atomi di idrogeno pesante nei loro ghiacci era solo del 4% superiore a quello degli oceani del nostro pianeta, che si adattava perfettamente alle previsioni della "vecchia" teoria.

Febe, come scoprirono Clark ei suoi colleghi, era completamente fuori da questa tendenza: le sue riserve idriche contenevano 8 volte più deuterio rispetto ad altri satelliti di Saturno. E non è l'unica stranezza. Allo stesso modo, nella sua materia era presente un carbonio-13 quattro volte più pesante rispetto allo stesso nelle profondità di altri mondi del sistema solare, e nel suo spettro c'erano strane linee, atipiche per gli altri pianeti.

Cosa significa? Come gli scienziati ipotizzano, quantità così elevate di deuterio e carbonio pesante suggeriscono che Phoebe si sia formata in periferia, o anche al di fuori del sistema solare, e che il suo ghiaccio non si sia mai fuso o modificato in nessun altro modo. Un altro possibile scenario è una collisione con "comete interstellari" o oggetti dal Nube di Oort.

Ognuno di questi scenari, a sua volta, mette in dubbio il fatto che le quote di deuterio e di idrogeno possano essere utilizzate come indizio per capire dove sia nato questo o quel pianeta. È del tutto possibile che ci siano altri oggetti oltre a Febe che siano finiti nel sistema solare dal mezzo interstellare o dalla periferia lontana della nostra famiglia planetaria.