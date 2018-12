Afghanistan: NATO spera in ruolo costruttivo di Russia e Iran in accordo di pace

Giovedì e venerdì, i capi di stato della NATO terranno dei colloqui nel quartier generale della NATO a Bruxelles. I temi principali all'ordine del giorno sono la situazione riguardo il trattato INF e gli eventi nello stretto di Kerch, così come l'Afghanistan.

"Stiamo contribuendo ad addestrare le forze di sicurezza afghane per inviare un chiaro segnale ai talebani che non vinceranno mai sul campo di battaglia e che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. Speriamo anche che tutti i paesi della regione, tra cui la Federazione Russa e l'Iran, sosterranno gli afgani processo di pace e ricopriranno un ruolo costruttivo" ha detto ai giornalisti prima dell'inizio dei negoziati.

"Crediamo in una soluzione politica e in un processo di pace, e non è compito della NATO stabilire linee concrete (per i negoziati), è compito di coloro che siedono al tavolo dei negoziati", ha aggiunto.

A Mosca, il 9 novembre, si è svolto un incontro sull'Afghanistan in un formato chiuso. Per la prima volta, una delegazione dell'ufficio politico del movimento dei talebani a Doha ha partecipato a un incontro internazionale di questo livello. Dall'Afghanistan, ha preso parte alla conferenza l'Alto Consiglio per la pace, che, secondo il ministero degli Esteri afghano, non rappresenta il governo. Un rappresentante degli Stati Uniti ha partecipato come osservatore. A Kabul hanno espresso la speranza che il risultato dell'incontro di Mosca sia stato un negoziato diretto tra le autorità afghane e il movimento dei talebani.