ONU, clima: “gli impegni presi a Parigi non erano abbastanza”

"Vediamo che la situazione si sta deteriorando più rapidamente delle previsioni", ha dichiarato Guterres. Secondo lui, per il miglioramento della situazione ecologica non sono stati presi abbastanza impegni dai paesi che hanno firmato l'Accordo di Parigi.

"Gli impegni presi a Parigi non sono abbastanza", ha detto.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato che anche questi obblighi non vengono soddisfatti. "La maggior parte dei paesi del mondo non rispetta nemmeno il livello degli impegni assunti a Parigi", ha affermato.

"Esorto caldamente tutti qui. Non arrendetevi, usate tutte le opportunità non solo per ottenere cambiamenti, ma anche per fare pressione sui governi per adempiere ai loro impegni, di agire per il clima, in modo da arrivare il 2020 con un'altra qualità", ha concluso Guterres.

L'obiettivo principale dei partecipanti alla COP24 è di discutere le modalità per attuare le disposizioni dell'Accordo sul clima di Parigi adottate nel 2015.