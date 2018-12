Europarlamento influenza della Russia in Medio Oriente aumenta

Mosca è stata in grado di rafforzare la sua posizione, nonostante l'assenza di "legami culturali e storici comuni" con i paesi del Medio Oriente.

"Lì (in Medio Oriente) La Russia non ha risorse altrettanto significative per imporsi come una soft power (grazie a somiglianze culturali o legami storici), che le danno un vantaggio in regioni come i Balcani occidentali e L'Europa orientale; dall'altra parte, la situazione attuale è dovuta dal malcontento della popolazione del Medio Oriente legato ai risultati dell'intervento occidentale ", afferma il rapporto.

Si nota che la credibilità degli Stati Uniti nei paesi di questa regione è stata minata dall'invasione delle forze americane in Iraq nel 2003 e "l'incapacità di Washington di intervenire in modo decisivo nella guerra civile siriana".